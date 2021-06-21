Роковой самообман: как Запад ошибся с "концом истории" и недооценил Россию

О том, какую именно ошибку совершили страны Запада (и о том, к чему она в итоге привела), решил написать колумнист Die Welt Михаэль Штюрмер. Он уверен: "старые счета" Москва запомнила и закрывать не собирается, а момент для создания оптимального с точки зрения Запада миропорядка уже упущен.

"России пришлось скрывать досаду под улыбкой"

Штюрмер в своём материале пишет о концепции "конца истории". Её автор, Фрэнсис Фукуяма, ещё в 90-х годах опубликовал книгу "Конец истории и последний человек". Коротко описать суть концепции можно так: западная цивилизация победила, так что идеологические войны и глобальные революции уходят в прошлое.

Колумнист Die Welt уверен: после того, как развалился СССР, в красивую идею "конца истории" поверить было легко, что и сделали страны Запада. Но эйфория оказалась недолгой.

"Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учёта мнения Москвы", — пишет Штюрмер.

"России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день", — добавляет он.

Шанс упущен: ни баланса, ни "смирения" России

При этом на "другой стороне", продолжает Штюрмер, была в итоге рождена несбалансированная система во главе с США. Действия Вашингтона при этом можно описать как "гегемонию", а Россия, хоть и отметилась коротким периодом "слабости", позднее не стала мириться со второстепенной ролью и вернулась на мировую арену в качестве активного игрока.

Таким образом, считает автор, Россию недооценили — и вера в "конец истории" стала для стран Запада ничем иным, как

"роковым самообманом".

При этом был упущен важнейший момент: Запад мог установить нужный ему миропорядок, построенный вокруг западных ценностей. И неизвестно, появится ли такой шанс ещё хоть когда-нибудь, резюмирует Штюрмер.

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