Псаки: саммит в Женеве не изменит санкционный курс США по РФ

Интересная новость из США: оказывается, беседа Владимира Путина и Джо Байдена не изменила в вопросе санкций против России совершенно ничего. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что 20 июня, то есть уже после встречи двух президентов, из США снова начала доноситься "санкционная риторика". В частности, Джейк Салливан сообщил: санкции как по "СП-2", так и по "делу Навального" вводить продолжат. При этом оказалось, что есть и "график" санкций: против фирм из РФ, участвующих в проекте "СП-2", их будут вводить "каждые 90 дней".

"Мы ввели санкции в отношении нескольких российских компаний. Мы отказались от санкций только в отношении двух <…> — гражданина Германии и швейцарской компании", — сообщил советник президента США по национальной безопасности для CNN.

Псаки, мнение которой печатает New York Times, сообщила: совершенно неважно, когда именно Салливан рассказал про санкции. Ведь в плане политики антироссийских санкций даже после организованного в Женеве диалога двух лидеров

"…ничего не изменилось".

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