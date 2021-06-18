В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле

Страшные "русские хакеры" оказались плодом воспалённой фантазии польских чиновников. Виновного в утечке информации следовало искать гораздо ближе.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик заявил о взломе электронной почты и аккаунтов в соцсетях — его личных и его супруги. Это сообщение вызвало панику в польских правительственных кругах: было созвано срочное и секретное заседание сейма. Виновных нашли, а точней — назначили быстро. По итогам заседания вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил со ссылкой на "анализ спецслужб", что в "широкомасштабной кибератаке" виновна Россия.

Однако заявления польских властей не совпадают с выводами Агентства внутренней безопасности, ведущего расследование этого инцидента, выяснило польское издание Wyborcza. По данным Агентства, "опубликованные в мессенджере Telegram материалы из почтового ящика Михала Дворчика получены от человека из его ближайшего окружения, имевшего доступ к паролям и устройствам министра".

"Тема "русской атаки" совершенно отпадает. Это внутреннее дело ближайшего окружения Дворчика. Мотивация человека, который раскрыл переписку министра, должна быть установлена. Скорее всего, произошел какой-то конфликт, не обязательно по политическим мотивам", — приводит издание выводы следствия.

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