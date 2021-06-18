На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений

Украинские власти продолжают вертеться, как уж на горячей сковородке, пытаясь любым способом увильнуть от выполнения минских соглашений.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не может выполнить минские соглашения "в том виде, который есть". По его словам, этому мешают находящиеся в Донбассе "российские танки, БТР, российские генералы и офицеры".

В пятницу, 18 июня, секретарь СНБО выдал следующий перл. Получение жителями Донбасса российских паспортов (а соответственно, и российского гражданства) является "фундаментальным поводом" для пересмотра минских соглашений, заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий. 630 тысяч паспортов, выданных РФ как аусвайсы гражданам, которые фактически находятся в резервации, которую и создала же РФ, — это повод для того, чтобы начинать переговоры. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ — это, скажем так, странная ситуация", — приводит его слова агентство УНИАН.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.