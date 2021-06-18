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На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти продолжают вертеться, как уж на горячей сковородке, пытаясь любым способом увильнуть от выполнения минских соглашений.

На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не может выполнить минские соглашения "в том виде, который есть". По его словам, этому мешают находящиеся в Донбассе "российские танки, БТР, российские генералы и офицеры".

В пятницу, 18 июня, секретарь СНБО выдал следующий перл. Получение жителями Донбасса российских паспортов (а соответственно, и российского гражданства) является "фундаментальным поводом" для пересмотра минских соглашений, заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий. 630 тысяч паспортов, выданных РФ как аусвайсы гражданам, которые фактически находятся в резервации, которую и создала же РФ, — это повод для того, чтобы начинать переговоры. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ — это, скажем так, странная ситуация", — приводит его слова агентство УНИАН.

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Автор: Людмила Черткова
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