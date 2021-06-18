Новые обвинения для России приготовили в Польше: на этот раз они коснулись "дел виртуальных". По данным спецслужб Польши, заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, за недавней "широкой и масштабной" кибератакой стоит именно наша страна.
Напомним, что атака действительно имела место быть 15 июня, во вторник. Польские власти тогда заявили, что под удар попала даже правительственная инфраструктура. Премьер-министр страны, Матеуш Моравецкий, созвал заседание сейма, которое прошло в закрытом режиме.
Долго искать виноватых в Польше не стали: уже 18 июня Качиньский представил официальные заявление, основанное на "анализе спецслужб".
"Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Её масштаб и охват широки", — заявил Качиньский.
Вице-премьер также сообщил, что пострадали представители самых разных политических сил, а также
"наиважнейшие польские чиновники".
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