"Однозначный вывод": Польша приписала "авторство" недавней кибератаки России

Новые обвинения для России приготовили в Польше: на этот раз они коснулись "дел виртуальных". По данным спецслужб Польши, заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, за недавней "широкой и масштабной" кибератакой стоит именно наша страна.

Напомним, что атака действительно имела место быть 15 июня, во вторник. Польские власти тогда заявили, что под удар попала даже правительственная инфраструктура. Премьер-министр страны, Матеуш Моравецкий, созвал заседание сейма, которое прошло в закрытом режиме.

Долго искать виноватых в Польше не стали: уже 18 июня Качиньский представил официальные заявление, основанное на "анализе спецслужб".

"Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Её масштаб и охват широки", — заявил Качиньский.

Вице-премьер также сообщил, что пострадали представители самых разных политических сил, а также

"наиважнейшие польские чиновники".

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