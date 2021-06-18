"Байдена загоняют в лузу войны": о переговорах президентов США и Украины

Ключевой темой переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена (если они, конечно, состоятся) станет мирное урегулирование в Донбассе. По данным украинского МИД, уже ведётся "подготовка визита" Зеленского в Вашингтон, куда его ранее пригласил Байден.

"Благодарю Джо Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года", — написал ранее Зеленский в Twitter.

Что можно сказать о позициях сторон перед встречей? Что именно могут сделать Киев и Вашингтон? Pravda. Ru узнала мнение Алексея Журавко, народного депутата пятого-шестого созыва (Украина).

"Донбасские весы": реперные точки против непредсказуемости

Эксперт отмечает: российский президент Владимир Путин обозначил чёткие позиции, чёткие реперные точки, против которых невозможно сегодня пойти. Но с другой стороны "весов" — непредсказуемость США и их "ястребов войны".

"На сегодняшний день Украина загнана в угол. Украине ничего не остаётся делать, кроме как выполнять Минские соглашения. А дальше неизвестно, что и как. Украина может, например, и не выполнять Минские соглашения, углубляя конфликт вовнутрь самой страны, не только на Донбассе", — рассказывает Журавко.

Позиции президентов: Зеленский "истерит", от Байдена ничего не зависит?

Европа, продолжает депутат, очень сильно задумалась: нужно ли Украину хоть как-то поддерживать. Многие страны предпочтут занять выжидательную позицию.

"То есть Украина находится на самом деле в серьёзнейшем тупике. Может развернуться и такой сценарий: вмешаются некие силы, в результате начнутся провокации, разгорится огонь войны на Донбассе", — рассуждает Журавко.

При этом Зеленский ведёт себя откровенно странно: поведение президента можно описать словами "истерия" и "неадекватность".

"Ключевой момент: я не доверяю американской стороне. Не всё зависит от Байдена. Потому что на данный момент его в США загоняют в лузу войны", — заключает эксперт.

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