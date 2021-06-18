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Чтобы не забывали: о желании Турции попасть в ЕС, "слепоте" и ценностях

Мир

Очередным заявлением по поводу вступления Турции с ЕС порадовал СМИ Реджеп Эрдоган. Президент сообщил, что ЕС пора "прозреть" и наконец принять Турцию, потому что без неё представить альянс как "центр силы" невозможно.

Реджеп Тайип Эрдоган
 

Вместе им не сойтись: Турция не котирует ценности ЕС?

"Мы хотим наконец прийти к результату нашего многолетнего стремления в ЕС. Невозможно, чтобы ЕС стал центром притяжения и силы без присутствия в нём Турции. Мы хотим, чтобы ЕС как можно быстрее избавился от слепоты, в которую он впал", — отметил Эрдоган.

Напомним, что путь Турции в ЕС можно назвать тернистым и ухабистым: до переговоров дело дошло лишь в 2005 году, при этом они неоднократно "тормозились", а то и вовсе "замораживались". Вот и в 2021 году парламент Евросоюза по итогам очередного анализа выдал документ, в котором сказано: лучше бы переговорный процесс приостановить.

"В последние годы правительство Турции всё больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС. В результате отношения достигли исторически низкого уровня", — указано в пресс-релизе к нему.

Кто кому больше нужен — Турция ЕС или ЕС Турции? Журналисты Pravda. Ru побеседовали с Михаилом Мейером, российским историком-тюркологом.

Кто кому нужен: Анкара хочет стать "незабываемой"

Турция и ЕС, флаги
 

Турции, рассказывает Мейер, в ЕС оказаться весьма выгодно. Однако при этом самому ЕС Турция не нужна от слова "совсем".

"Турция уже своё сыграла, ничего принципиально нового не может сделать. Поэтому, конечно, они заинтересованы в том, чтобы их не забывали. А как это сделать? Конечно, через Европейский союз. Других вариантов я не вижу", — рассуждает эксперт.

Дело прошлое: шанс упущен?

Если рассматривать ситуацию с точки зрения "кто кого дожмёт", то в выигрыше явно ЕС. Объединение сегодня сильнее, чем Турция, которая к тому же находится в плане политической жизни в непростых условиях.

"Шансы Турции как серьёзной державы как-то ушли потихонечку, нового ничего нет. Да, были времена, когда Анкара был действительно хороша, к ней хорошо относились в Европе. Но внешнюю политику Турция поменяла уже давно", — объясняет Мейер.

Анкара
 

В итоге турецкая политика свелась к второстепенным вещам: и ведь не то чтобы эти самые вещи были никому не нужны. Просто общий политический вектор партии, находящейся у власти в Турции, не обеспечивает серьёзного отношения со стороны Европы.

Но некоторые шансы Анкары на ЕС всё равно сохраняются, резюмирует эксперт.

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Планы Турции 2023 / Лозаннский договор / Турция в ЕС?
Автор: Константин Шапров
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