Стало известно о жертвах Кейт Миддлтон ради брака с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Однако, по словам биографа королевской семьи Тома Куинна, будущая герцогиня начала готовиться к браку ещё задолго до замужества.

Как сообщает Mirror, в первую очередь девушка занялась своим гардеробом. Она стала приобретать

"Ее одежда начала отражать сдержанность и скромность, чтобы люди могли увидеть эти качества в ее характере. Я думаю, она хотела поскорее стать женой Уильяма, и начала меняться, чтобы заранее быть к этому готовой", — рассказал Куинн в документальном фильме William & Kate ("Уильям и Кейт").

До свадьбы с принцем Уильямом Кейт выглядела иначе. Она изменила не только свою внешность, но и манеры.

Напомним, что Миддлтон познакомилась с герцогом Кембриджским в 2003 году. Первое время Уильям скрывал их роман. Он хотел убедиться в серьёзности их отношений.

Пару заметили вместе в 2004 году на семейном ужине на горнолыжном курорте.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались на протяжении семи лет. В 2009 году в СМИ прозвали герцогиню Кембриджскую Waity Katie ("Ждущая Кэти"), так как её избранник в течение шести лет не делал ей предложение.

Принц Уильям сделал предложение Кейт только в 2010 году во время их совместного отпуска в Африке.

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