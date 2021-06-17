Британские военные попали в больницу после ДТП в Эстонии

Британские военные устроили ДТП на трассе Пярну - Раквере - Сымеру в Эстонии. Land Rover ВС Великобритании въехал в грузовой автомобиль с прицепом, после чего вылетел в кювет.

По сведению эстонского портала ERR, внедорожник британцев выскочил на встречную полосу, врезался в Mercedes-Benz, после чего три раза перевернулся.

При столкновении пострадали водитель Land Rover, его пассажир, а также водитель Mercedes-Benz. Все были доставлены в больницу.

Ранее Pravda.Ru рассказывала, как военные британского контингента НАТО устроили пьяный дебош в селе на границе Эстонии и России. Местным жителям пришлось вызывать полицию. Британцы были задержаны, расследование проводит военная полиция НАТО.

В Великобритании заявили, что инцидент мог стать результатом спланированной акции россиян. По мнению военных экспертов, русские просто спаивают британцев.