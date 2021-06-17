На суде по MH17 показали видеозаписи обстрелов донецкого ополчения

Прокурор по делу сбитого "Боинг" под Донецком Вард Фердинандуссе продемонстрировал на суде видеозаписи боёв на юго-востоке Украины. По его словам, это необходимо для понимания того, что происходило в дни трагедии.

Ранее обвиняемый по делу Олег Пулатов заявил, что переговоры между ополченцами Донбасса о том, что они несут серьёзные потери, являются ложными. На основании переговоров обвинение сделало вывод, что Россия завезла на территорию Донбасса ЗРК "Бук", из которого якобы был сбит малайзийский самолёт.

По мнению прокурора, продемонстрированные записи помогут понять, что ополчение действительно несло потери. В роликах показано, как вооружённые формирования Украины обстреливают ополченцев из миномётов и с воздуха.

Один из роликов демонстрирует, как ополченцы несут убитого товарища и кладут его рядом с телом другого убитого.

"Смотрите, украинцы, вы убиваете людей", — говорит мужчина на видео.

Как сообщает "РИА Новости", видео были предоставлены без указания времени и места, где они были сделаны. О реакции суда на демонстрацию роликов неизвестно.

Малайзийский "Боинг" был сбит под Донецком 17 июля 2014 года.

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