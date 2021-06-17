EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Будущий канцлер Германии отметил важность "Северного потока-2"
Британские военные попали в больницу после ДТП в Эстонии
ФИФА может исключить сборную Норвегии из-за бойкота ЧМ в Катаре
Так не пойдёт: в МИД оценили новый доклад ЕС, связанный с Россией
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Роскомнадзор ограничил доступ к VPN, обходящим блокировки
Путин объяснил, насколько точно СМИ передали образ Байдена
Эксперт рассказал, что ожидает сборную России в матче с Данией
Ждём всех: МИД Украины дал совет "обиженным" Белоруссией компаниям

На суде по MH17 показали видеозаписи обстрелов донецкого ополчения

Мир » Бывший СССР » Украина

Прокурор по делу сбитого "Боинг" под Донецком Вард Фердинандуссе продемонстрировал на суде видеозаписи боёв на юго-востоке Украины. По его словам, это необходимо для понимания того, что происходило в дни трагедии.

На суде по MH17 показали видеозаписи обстрелов донецкого ополчения

Ранее обвиняемый по делу Олег Пулатов заявил, что переговоры между ополченцами Донбасса о том, что они несут серьёзные потери, являются ложными. На основании переговоров обвинение сделало вывод, что Россия завезла на территорию Донбасса ЗРК "Бук", из которого якобы был сбит малайзийский самолёт.

По мнению прокурора, продемонстрированные записи помогут понять, что ополчение действительно несло потери. В роликах показано, как вооружённые формирования Украины обстреливают ополченцев из миномётов и с воздуха.

Один из роликов демонстрирует, как ополченцы несут убитого товарища и кладут его рядом с телом другого убитого.

"Смотрите, украинцы, вы убиваете людей", — говорит мужчина на видео.

Как сообщает "РИА Новости", видео были предоставлены без указания времени и места, где они были сделаны. О реакции суда на демонстрацию роликов неизвестно.

Малайзийский "Боинг" был сбит под Донецком 17 июля 2014 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Шмальнули не туда
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Алиса Аршавина проиграла схватку за жилье с бывшей свекровью
Будущий канцлер Германии отметил важность "Северного потока-2"
Россия обещала помочь Белоруссии, а не спасать лично Лукашенко
Британские военные попали в больницу после ДТП в Эстонии
ИИ на войне: сомнительные подвиги киберсолдат
ФИФА может исключить сборную Норвегии из-за бойкота ЧМ в Катаре
На суде по MH17 показали видеозаписи обстрелов донецкого ополчения
Валерий Рузин: "Нацисты планировали массовое уничтожение граждан СССР"
Так не пойдёт: в МИД оценили новый доклад ЕС, связанный с Россией
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Мир. Новости мира
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем
Игорь Буккер Агенты "Моссада" в иранском руководстве Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Новости Симферополя
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников