Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты

Не устаёт радовать громкими заявлениями президент Турции Тайип Эрдоган. Не успели все оценить по достоинству его слова про "новый Карабах", как турецкий лидер обратился к ЕС, попросив объединение прозреть.

"Мы хотим наконец прийти к результату нашего многолетнего стремления в ЕС. Невозможно, чтобы ЕС стал центром притяжения и силы без присутствия в нем Турции. Мы хотим, чтобы ЕС как можно быстрее избавился от слепоты, в которую он впал", — заявил Эрдоган, выступая на саммите стран юго-восточной Европы в Анталье, выступление транслировал Twitter политика.

Напомним, что соглашение об ассоциации с ЕС было подписано ещё в те времена, когда объединение называлось ЕЭС, то есть в 1963 году. При этом начать переговоры о вступлении Турции в ЕС получилось только в 2005 году, и запомнились они огромным количеством приостановок и разногласий.

Один из свежих примеров — отчёт парламента ЕС, принятый 19 мая 2021 года: в нём указано, что разговор по теме "Турция в ЕС" стоит приостановить.

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