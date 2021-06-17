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Украинские депутаты подрались из-за предложения расстрелять оппозицию

Мир » Бывший СССР » Украина

Депутаты Верховной Рады Украины устроили драку после скандального заявления представителя "Слуги народа" Никиты Потураева. Политик заявил, что необходимо "расстрелять фракцию ОПЗЖ".

Депутаты обсуждали поправки к законопроекту о Национальном совете телевидения и радиовещания, во время которого Потураев с трибуны бросил следующее:

"Все спрашивают, когда закончится эпоха бедности. А она закончится, когда закончится эпоха "брехни". Это произойдёт, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой равно бюджету Украины, и расстреляет. Жаль, что у нас демократическое государство и давить мы вас можем только политически", — заявил Потураев.

Депутаты ОПЗЖ собрались возле трибуны и задали несколько вопросов Потураеву. В это время произошла потасовка, после окончания которой слово взял депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он напомнил Потураеву о совместной работе в штабе Виктора Януковича на президентских выборах.

"Виктор Фёдорович Потураев", — пошутил другой представитель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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Автор: Артём Пермяков
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