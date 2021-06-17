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В Индии у больных COVID-19 выявлен новый вид "плесени"

Мир » Азия » Южная Азия

Доктор индийского института медицинских наук Рави Дози сообщил о новом грибковом заболевании у больных COVID-19 — так называемой зелёной плесени. Первый случай обнаружен в штате Мадхъя-Прадеш.

В Индии у больных COVID-19 выявлен новый вид "плесени"

"Это первый случай зелёного грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчёт всей страны", — приводит Times of India слова Дози.

Напомним, ранее в Индии произошла вспышка мукормикоза, известного как "чёрная плесень". Грибковым заболеванием заразилось как минимум 31 тыс. человек. Медики считают, что быстрое распространение грибка связано с тем, что в стране не хватает препарата "Амфотерицин-В".

Также были выявлены случаи аспергиллеза, или "белой плесени". В штате Уттар-Прадеш у одного из "ковидных" пациентов были обнаружены сразу три вида грибка в лёгких:

  •  "жёлтый",
  • "чёрный",
  • "белый".

По данным индийского минздрава, больше всего заражений грибком зафиксировано в штате Махараштра, где выявлено 7,5 тыс случаев. Более 600 человек скончались от болезни.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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