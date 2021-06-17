Не звони мне, не звони: Ермак не сумел пообщаться с Салливаном

Так и не состоялся полноценный телефонный разговор по линии "Украина — США": Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, не смог связаться с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Подробности необычной ситуации приводит ZN. UA, ссылаясь на собственные источники. Оказывается, Ермак решил позвонить Салливану ещё 14 июня, однако поговорить с американским чиновником не сумел. Белый дом сообщил, что Ермак может побеседовать с Амандой Слоат — чиновником более скромного ранга. Слоат занимает пост старшего директора СНБ США по Европе.

Ермака такой вариант, пишет ZN. UA, не устроил, и он решил также передать "эстафетную палочку" диалога своему заму. Это решение удивило Вашингтон.

Напомним, что ранее также Киев сумел удивить Вашингтон своей версией телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Комментировать "украинскую версию" пришлось как раз представителям СНБ США.

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