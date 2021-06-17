EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Третьего не дано: Кадыров выдвинул населению Чечни ультиматум по вакцинации
Моргенштерн рассказал о планах на семейную жизнь
Россия получила право на поставки молочной продукции в Сингапур
Зеленский пригрозил Европе "очень сильной, самой мощной" украинской армией
У некоторых пчёл обнаружили способность клонировать себя
Йога поможет справиться с мигренью
50-летняя Кристина Орбакайте восхитила поклонников дерзким образом
Ургант раскритиковал стиль Губерниева после скандала с Бузовой на "Матч ТВ"
Байден оценил вероятность "новой Холодной войны" между РФ и США

Не звони мне, не звони: Ермак не сумел пообщаться с Салливаном

Мир

Так и не состоялся полноценный телефонный разговор по линии "Украина — США": Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, не смог связаться с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Не звони мне, не звони: Ермак не сумел пообщаться с Салливаном

Подробности необычной ситуации приводит ZN. UA, ссылаясь на собственные источники. Оказывается, Ермак решил позвонить Салливану ещё 14 июня, однако поговорить с американским чиновником не сумел. Белый дом сообщил, что Ермак может побеседовать с Амандой Слоат — чиновником более скромного ранга. Слоат занимает пост старшего директора СНБ США по Европе.

Ермака такой вариант, пишет ZN. UA, не устроил, и он решил также передать "эстафетную палочку" диалога своему заму. Это решение удивило Вашингтон.

Напомним, что ранее также Киев сумел удивить Вашингтон своей версией телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Комментировать "украинскую версию" пришлось как раз представителям СНБ США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Срочно! Путин обыграл всех - США отказались от Украины. Киев бьётся в конвульсиях. Весь мир в шоке
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Не звони мне, не звони: Ермак не сумел пообщаться с Салливаном
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Иосиф Пригожин оценил творчество Моргенштерна
Валя Карнавал подарила Ларисе Долиной укулеле с ромашками
Третьего не дано: Кадыров выдвинул населению Чечни ультиматум по вакцинации
Моргенштерн рассказал о планах на семейную жизнь
Россия получила право на поставки молочной продукции в Сингапур
Зеленский пригрозил Европе "очень сильной, самой мощной" украинской армией
У некоторых пчёл обнаружили способность клонировать себя
Байден прозрачно намекнул, кто должен диктовать условия миру
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Мир. Новости мира
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников