Байден прозрачно намекнул, кто должен диктовать условия миру

Президент США Джо Байден вспомнил про "позицию силы" и попытался указать России на её место в мире, напомнив заодно, кто в этом мире "главный гегемон".

В ходе прошедших в Женеве российско-американских переговоров на высшем уровне лидер США заявил Владимиру Путину, что "Россия не должна диктовать миру". Об этом Джо Байден сообщил на пресс-конференции по итогам саммита.

"Они не могут диктовать, что происходит в мире. Есть другие важные государства. Соединённые Штаты Америки являются одним из таких", — заявил президент США.

Говоря о якобы "российском диктате" на международной арене, Джо Байден тем самым прозрачно намекнул, что на самом деле диктовать, "что происходит в мире", должны Соединённые Штаты. При этом он уточнил, что Россия находится в сложном положении и "отчаянно пытается остаться релевантной" при усиливающемся давлении со стороны Китая, сообщает РИА Новости.

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