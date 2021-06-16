Байден смотрит пресс-конференцию Путина в отеле, прежде чем самому выйти к СМИ

Президент США Джо Байден вместе с помощниками внимательно смотрит пресс-конференцию президента России Владимира Путина, находясь в отеле.

После окончания российско-американского саммита в Женеве президент России вышел к прессе, чтобы сделать ряд заявлений и ответить на вопросы по итогам переговоров. Американский лидер выйдет к прессе лишь после завершения пресс-конференции Владимира Путина. Сейчас делегация США пытается понять, "как Путин преподносит встречу, а также есть ли что-то конкретное, против чего Байдену нужно будет впоследствии выступить, когда будет его очередь", сообщил телеканал CNN.

"Президент Байден будет ждать в отеле до тех пор, пока не завершится пресс-конференция Путина", — заявил пул Белого дома.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции оценил прошедшую встречу как конструктивную. На пресс-конференции он, в частности, сообщил, что российская сторона не чувствовала никакой враждебности и давления в ходе переговоров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.