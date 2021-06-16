Эксперт оценила позы главных участников саммита Россия — США

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров явно чувствовали себя более уверенно на переговорах, заявила эксперт по этикету Татьяна Баранова.

В среду, 16 июня, в Женеве проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова рассказала, насколько, по её мнению, комфортно и уверенно чувствуют себя главные действующие лица сегодняшнего саммита.

"Путин явно себя чувствует уверенно в этой ситуации: он сидит в позе, которая показывает, что ему здесь вполне комфортно, что чувствует себя уверенно", —

оценила эксперт позу российского президента. По её словам, достаточно уверенно себя чувствует и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. А вот представителям американской стороны, считает Татьяна Баранова, не слишком уютно и комфортно на этой встрече.

"Если смотреть на его позу — нога на ногу, то создается впечатление, что он не то чтобы зажат — мужчина может себе позволить сидеть нога на ногу в европейской западной культуре… Но на контрасте с Путиным, кажется, что ему не так комфортно, как нашему лидеру", —

сравнила она позы Путина и Байдена. По мнению эксперта, наибольшую неуверенность среди всех участников встречи демонстрирует поза госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Блинкен сидит в позе, которая прочитывается так, что ему некомфортно. Он скованно сидит, поза неуверенности считывается… Особенно это бросается в глаза по сравнению с тем же Сергеем Лавровым", — приводит мнение специалиста РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.