ЛНР собрала доказательства участия Протасевича в "зверских убийствах"

Генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко сообщил, что следствие завершило сбор доказательств причастности Романа Протасевича к преступлениям на Донбассе.

По его словам, бывший редактор телеграм-канала NEXTA состоял в националистической украинской группировке "Азов" и участвовал в "зверских убийствах" мирных граждан Донбасса. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил представителей ЛНР на допрос Протасевича в Минске.

"Правоохранителям республики удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014–2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны", — приводит ЛуганскИнформЦентр слова Горенко.

Генпрокурор добавил, что совместно с белорусскими коллегами собирается обратиться в ЕСПЧ и Международный уголовный суд. Горенко поблагодарил президента Лукашенко и КГБ Белоруссии в содействии

"Благодарю за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры ЛНР возможность провести необходимые следственные действия с Романом Протасевичем", — сказал он.

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