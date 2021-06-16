EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Революция": турецкие Bayraktar TB2 сравнили с автоматом Калашникова
Черчесов удивил выбором вратаря на матч Евро-2020 с Финляндией
В Минсельхозе объяснили, когда страна обеспечит себя фруктами и ягодами
Термальный комплекс с видом на горы открыли на "Розе Хутор"
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
ГК "Галс": сделка по продаже ГОК "Пекин" завершена
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Слуцкий рассказал про США, однополярный подход и "мирового жандарма"
Бывшая супруга футболиста Аршавина простилась с поклонниками

Давка и столпотворение: журналисты из США "отличились" в Женеве

Мир

Неприятной ситуацией закончилась для журналистов из США попытка оказаться на "лучших местах" для съёмки президентов. По данным канала "Россия-24", их увлечение "погоней" привело к хаосу, столпотворению и давке.

Давка и столпотворение: журналисты из США "отличились" в Женеве

Ситуация, как оказалось, сложилась следующая. Перед тем, как начать переговоры, планировалось дать журналистам пройти в переговорную комнату для фотосъёмки и записи открывающих дискуссию ремарок. Однако некоторые журналисты из США настолько хотели оказаться на самых лучших местах, что устроили давку, из-за которой не все их коллеги сумели попасть в комнату.

Согласно данным "России-24", американские журналисты спровоцировали ситуацию сами, попытавшись пройти через дверь, которая для прессы вообще не предназначалась. По словам представителя CNN Кэйтлен Коллинз (описавшей случившееся как "хаос"), в ситуации поучаствовали все представители СМИ, а особенно "отличились" фотографы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

⚡️Путин - Байден | Саммит в Женеве | Прямой эфир | Эксклюзив | Соловьёв LIVE
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
"Кешля" стала первым еврокубковым соперником в истории "Сочи"
"Революция": турецкие Bayraktar TB2 сравнили с автоматом Калашникова
Черчесов удивил выбором вратаря на матч Евро-2020 с Финляндией
В Минсельхозе объяснили, когда страна обеспечит себя фруктами и ягодами
Термальный комплекс с видом на горы открыли на "Розе Хутор"
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
ГК "Галс": сделка по продаже ГОК "Пекин" завершена
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Слуцкий рассказал про США, однополярный подход и "мирового жандарма"
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Мир. Новости мира
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников