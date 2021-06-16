Давка и столпотворение: журналисты из США "отличились" в Женеве

Неприятной ситуацией закончилась для журналистов из США попытка оказаться на "лучших местах" для съёмки президентов. По данным канала "Россия-24", их увлечение "погоней" привело к хаосу, столпотворению и давке.

Ситуация, как оказалось, сложилась следующая. Перед тем, как начать переговоры, планировалось дать журналистам пройти в переговорную комнату для фотосъёмки и записи открывающих дискуссию ремарок. Однако некоторые журналисты из США настолько хотели оказаться на самых лучших местах, что устроили давку, из-за которой не все их коллеги сумели попасть в комнату.

Согласно данным "России-24", американские журналисты спровоцировали ситуацию сами, попытавшись пройти через дверь, которая для прессы вообще не предназначалась. По словам представителя CNN Кэйтлен Коллинз (описавшей случившееся как "хаос"), в ситуации поучаствовали все представители СМИ, а особенно "отличились" фотографы.

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