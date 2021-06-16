Вместе всё отстроим: Эрдоган сделал заявление по "новому Карабаху"

Неожиданный комментарий дал касательно Азербайджана турецкий президент Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара готова помочь Баку в восстановлении Карабаха.

"Мы вчера проехали по Карабаху, видели какие там разрушения после 30 лет конфликта. Но Турция и Азербайджан вместе всё отстроят, построят новый Карабах", — сообщил Эрдоган парламенту, цитату приводит канал ТРТ.

Напомним, что Эрдоган ранее заявлял: от спокойствия на Кавказе "выиграет весь мир". Президент ещё раз озвучил своё предложение о платформе из шести стран, включающей Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению: данная шестёрка могла бы заняться вопросами мира, стабильности и регионального сотрудничества. Баку и Анкара, к слову, подписали декларацию о союзнических отношениях.

"Сегодня мы поддерживаем Азербайджан всеми нашими средствами. Весь мир должен знать, что мы будем поддерживать вас и завтра", — сообщил Эрдоган, выступая перед Национальным собранием Азербайджана в Баку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.