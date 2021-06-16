Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране могут быть открыты школы с обучением на русском языке, но для этого встречный шаг должна сделать Россия. По его словам, таким образом будет показано уважение друг к другу.
"Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально", – приводит офис Зелеского его слова иностранным СМИ.
Президент Украины добавил, что у него есть конкретное условие для России. Зеленский отметил, что в РФ должны быть открыты украинские школы.
"А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага", – заявил президент Украины.
В настоящее время на Украине действует закон о защите украинского языка, по которому обучение в школах должно проводиться только на государственной "мове". В июне Зеленский направил в Верховную Раду закон о коренных народах, в котором не упоминаются русские, проживающие на Украине.
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