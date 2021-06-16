Новости касательно украинской земельной реформы: по мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, она приведёт к "расправе над Украиной".
Политика возмутил факт "открытия" рынка украинской земли: теперь её вполне могут скупить иностранные банки. А затем, например, снять побольше чернозёма.
"…президент, его команда, приняли решение распродать землю", — уверена она.
Насколько критична для Украины придуманная властями земельная реформа, не "перегибает" ли Тимошенко? Для уточнения ситуации Pravda. Ru связалась с Павлом Данилиным, директором Центра политического анализа.
Эксперт отмечает: земельная реформа для Украины важна и нужна. Дело в том, что страна медленно перестаёт быть житницей всего мира, несмотря на огромные площади чернозёма.
"Основная проблема как раз заключается в неурегулированности вопросов земельной собственности. Поэтому, конечно, разрешение земельного вопроса для Украины стоит на первом месте", — считает Данилин.
Однако есть нюанс: важно понимать, в каком направлении будут осуществляться это разрешение. Очевидно, что украинская земля настолько дорогая, что в ней заинтересованы фактически все крупные мировые сельскохозяйственные корпорации. То есть по итогу прибыль может оказаться за рубежом, а земли — истощиться.
"И поэтому опасность того, что украинская земля действительно будет выкуплена и на ней будут созданы крупнейшие агрохолдинги, которые дадут работать на высокотехнологическом уровне сотням тысяч жителей Украины, а миллионы останутся без работы, существует", — рассказывает эксперт.
Так что в словах Тимошенко, продолжает Данилин, рациональное зерно есть. Более того: в случае реализации вышеописанного негативного сценария Украина ещё и "просядет" как по демографическому потенциалу, так и по промышленному развитию.
"То есть у страны не будет никаких перспектив. Вот в чём дело. Поэтому то, как провели аграрную реформу на Украине, часто вызывает боль и слёзы. Но, учитывая кто её проводил, никакого удивления данная ситуация не вызывает", — заключает Данилин.
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