Координатор платформы "Siri Na Beafrica" Янник Седрик заявил о невозможности переговоров с центральноафриканскими боевиками.
Янник Седрик вспомнил мирное соглашение, которое было подписано в Судане между правительством Центральноафриканской Республики и лидерами основных вооруженных группировок 6 февраля 2019 года. В то время большая часть территории страны находилась под контролем многочисленных бандформирований, поэтому правительству пришлось находить законные и адекватные пути для безопасности и благополучия граждан.
Однако, несмотря на мирное соглашение, боевики продолжили совершать многочисленные преступления.
"Я думаю, что в нынешних реалиях переговоры с боевиками невозможны. Лидеры группировок, которые подписали мирное соглашение в феврале 2019 года, разочаровали центральноафриканцев своей неспособностью держать слово. Они спровоцировали беспорядки в стране и несут ответственность за убийства тысяч граждан", — передает слова Янника Седрика издание Ndjoni Sango.
Он напомнил, что в конце прошлого года эти бандформирования предприняли неудачную попытку силового захвата власти. Они совершили преступление против центральноафриканского народа и законных властей, избранных этим народом. Многочисленные нарушения со стороны боевиков сделали Хартумское соглашение недействительным.
"К счастью, армия нашей страны (FACA) при поддержке своих российских и руандийских союзников уничтожила все оплоты повстанцев. Страна возвращается к мирной жизни. Таким образом, нет необходимости в новом Хартумском соглашении", — заключил политик.
Российские специалисты в Центральноафриканской Республике занимаются обучением правительственных сил с 2018 года. В западной прессе россиян причисляют к "ЧВК Вагнера". В ходе тренировок и консультаций инструкторам удалось превратить FACA в мощную армию. Военнослужащие не только дали отпор боевикам, но и разгромили группировки по всей территории страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.