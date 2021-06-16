В ЦАР заявили о невозможности переговоров с боевиками

Координатор платформы "Siri Na Beafrica" Янник Седрик заявил о невозможности переговоров с центральноафриканскими боевиками.

Янник Седрик вспомнил мирное соглашение, которое было подписано в Судане между правительством Центральноафриканской Республики и лидерами основных вооруженных группировок 6 февраля 2019 года. В то время большая часть территории страны находилась под контролем многочисленных бандформирований, поэтому правительству пришлось находить законные и адекватные пути для безопасности и благополучия граждан.

Однако, несмотря на мирное соглашение, боевики продолжили совершать многочисленные преступления.

"Я думаю, что в нынешних реалиях переговоры с боевиками невозможны. Лидеры группировок, которые подписали мирное соглашение в феврале 2019 года, разочаровали центральноафриканцев своей неспособностью держать слово. Они спровоцировали беспорядки в стране и несут ответственность за убийства тысяч граждан", — передает слова Янника Седрика издание Ndjoni Sango.

Он напомнил, что в конце прошлого года эти бандформирования предприняли неудачную попытку силового захвата власти. Они совершили преступление против центральноафриканского народа и законных властей, избранных этим народом. Многочисленные нарушения со стороны боевиков сделали Хартумское соглашение недействительным.

"К счастью, армия нашей страны (FACA) при поддержке своих российских и руандийских союзников уничтожила все оплоты повстанцев. Страна возвращается к мирной жизни. Таким образом, нет необходимости в новом Хартумском соглашении", — заключил политик.

Российские специалисты в Центральноафриканской Республике занимаются обучением правительственных сил с 2018 года. В западной прессе россиян причисляют к "ЧВК Вагнера". В ходе тренировок и консультаций инструкторам удалось превратить FACA в мощную армию. Военнослужащие не только дали отпор боевикам, но и разгромили группировки по всей территории страны.