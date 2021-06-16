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Эксперт ООН: очевидно, утечка коронавируса произошла в США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин рассказал о версии утечки коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в США. По его словам, исследования, которые были проведены в Америке, показали, что COVID циркулировал в этой стране с лета 2019 года.

Эксперт ООН: очевидно, утечка коронавируса произошла в США

Эксперт уверен, что вирус имеет лабораторное происхождение — у SARS-CoV-2 появился принципиально другой путь проникновения в клетку человека. Никулин отметил, что природное происхождение вируса исключено.

"Если это природная мутация, то случилось что-то невероятное, чего не было никогда за историю не просто человечества, а вообще планеты Земля!" — приводит ОСН слова Никулина.

Где была утечка коронавируса

Эксперт отметил, что в американском журнале Nature есть статья, где подробно описано, как был создан такой вирус. Никулин заявил, что утечка произошла из лаборатории в форте Детрик, центре американской программы биологического оружия.

"Эпидемия в США началась у них в июле 2019 года, когда из-за биологической угрозы был закрыт форт Детрик", — заявил Никулин.

США "скинули" с себя вину

Никулин также отметил, что в США, выявив утечку, распространили коронавирус по всему миру. Исследования показывают, что летом 2019 эпидемия началась одновременно во Франции, Италии, Швейцарии и США.

"Они просто отводят подозрения. Очевидно, что эпидемия началась в США летом 2019 года. Об этом были публикации, что из-за биологической угрозы закрыт форт Детрик. Потом они обманывали Трампа, рассказывали ему сказки", — заявил Никулин.

Эксперт добавил, что распространение произошло аэрозольным способом — таким образом реализуется 99% биологического оуржия.

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