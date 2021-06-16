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"Могу догадаться": Макфол объяснил "раздельные" пресс-конференции президентов

Мир

Президент США Джо Байден решил не выходить на пресс-конференцию вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, выбрав "сольное" выступление. И пока экс-госсекретарь Майк Помпео рассказывал, что это решение — "слабость" президента США, экс-посол США в России Майкл Макфол объяснил возможную причину.

"Могу догадаться": Макфол объяснил "раздельные" пресс-конференции президентов

Напомним, что по данным РИА "Новости" Кремль уже подтвердил отдельную пресс-конференцию Путина. Макфол же, рассуждая о причинах, побудивших Байдена выступать отдельно, вспомнил прошлую подобную конференцию, на которой весьма неудачно для США выступил Дональд Трамп.

"Я хорошо знаю историю советско- и российско-американских саммитов, когда я служил в Белом доме, у нас были встречи с пресс-конференциями и без.

Я могу догадаться, почему сейчас не хотят общую пресс-конференцию. Потому что последняя в Хельсинки была ужасной для американских национальных интересов", — сообщил Макфол журналистам.

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Расписание переговоров Путина и Байдена в Женеве. Президенты России и США о предстоящем саммите
Автор: Константин Шапров
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