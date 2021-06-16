Помпео указал на "огромную слабость" Байдена

С критикой Джо Байдена выступил бывший американский госсекретарь Майк Помпео. Он заявил о "слабости", которую нашёл в одном из решений президента США касательно пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным.

Напомним, что Байден решил не выходить к прессе вместе с Путиным, а выступить отдельно. И в этом, по мнению Помпео, заключается проблема.

"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах [1,8-2,4 метрах] от своего противника и рассказать миру о том, о чём вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", — высказал свою позицию для Fox News Помпео.

Помпео отметил, что некоторые вопросы ожидаемо могут оказаться трудными или каверзными, но лично он вполне готов выйти на дебаты с Путиным.

Напомним, что ранее стал известен график встречи президентов: по оценке Белого дома, она продлится около 4-5 часов.

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