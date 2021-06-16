EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Цена дизтоплива в России стала наивысшей в истории
Автоэксперт рассказал об опасности отмены обязательного техосмотра
Диетологи: как правильно принимать углеводы, чтобы не толстеть
"Но нам нужно больше": Киеву объяснили особенности пути в НАТО
Путин - первый: известен график встречи президентов в Женеве
Анна Семенович пожаловалась, что все заработки в "Блестящих" забирали продюсеры
Дочь Майкла Джексона Пэрис страдает галлюцинациями и паранойей
Когда коронавирус появился в США, выяснили учёные
Словения заявила о победе над COVID-19

Помпео указал на "огромную слабость" Байдена

Мир

С критикой Джо Байдена выступил бывший американский госсекретарь Майк Помпео. Он заявил о "слабости", которую нашёл в одном из решений президента США касательно пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным.

Помпео указал на "огромную слабость" Байдена

Напомним, что Байден решил не выходить к прессе вместе с Путиным, а выступить отдельно. И в этом, по мнению Помпео, заключается проблема.

"Тот факт, что вы не готовы стоять в шести или восьми футах [1,8-2,4 метрах] от своего противника и рассказать миру о том, о чём вы говорили, о вещах, которые вас волнуют, и почему они вас волнуют, свидетельствует об огромной слабости", — высказал свою позицию для Fox News Помпео.

Помпео отметил, что некоторые вопросы ожидаемо могут оказаться трудными или каверзными, но лично он вполне готов выйти на дебаты с Путиным.

Напомним, что ранее стал известен график встречи президентов: по оценке Белого дома, она продлится около 4-5 часов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Байден уже в Женеве: насколько жестким будет его разговор с Путиным? DW Новости (15.06.2021)
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
И не забыть про Украину: Варшава объяснила ЕС и НАТО причины не строить "СП-2"
Автоэксперт рассказал об опасности отмены обязательного техосмотра
Диетологи: как правильно принимать углеводы, чтобы не толстеть
Тимошенко рассказала украинцам о "расправе" над страной
Три этапа на пути к правильным отжиманиям
"Но нам нужно больше": Киеву объяснили особенности пути в НАТО
Как просто можно сжечь 100 ккал
Путин - первый: известен график встречи президентов в Женеве
Сделать укол самому? Нет проблем
Особенность растяжки в гамаках
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров Василий Амирджанов Крикалёву предпочли продюсерский талант Рогозина Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Мир. Новости мира
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Экономика и бизнес
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников