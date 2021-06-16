И не забыть про Украину: Варшава объяснила ЕС и НАТО причины не строить "СП-2"

Ещё раз напомнить, что проектом "СП-2" она недовольна, решила Варшава. В польском Сейме практически единогласно приняли резолюцию, согласно которой Варшава просит ЕС и членов НАТО остановить строительство газопровода, а также не дать запустить его.

Своё согласие с резолюцией в ходе голосования выразили 422 депутата, один выступил против, передаёт Polskie Radio. Кроме остановки строительства "СП-2" и отмены его ввода в эксплуатацию в Польше хотели бы продолжения санкций против компаний и людей, которые участвуют в строительстве.

"Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза России. Мы также призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода", — сказано в резолюции.

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