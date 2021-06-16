Путин - первый: известен график встречи президентов в Женеве

Новые подробности по графику работы Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве: российский лидер прибудет на переговоры первым. Об этом сообщает Белый дом.

Итак, на данный момент график выглядит следующим образом:

13:00 (14:00 по Москве) — прибытие на виллу Ла-Гранж Владимира Путина;

13:10 (14:10 по Москве) — прибытие на виллу Ла-Гранж Джо Байдена;

13:25 (14:25 по Москве) — фотографирование. В ходе него лидеры не будут выступать с обращениями, ожидается выступление президента Швейцарии Ги Пармелена ;

; 13:35 (14:35 по Москве) — встреча в узком формате;

14:55 (15:55 по Москве) — встреча в расширенном формате.

Также, уточнили для журналистов в Белом доме, в график вписан рабочий обед. Сама встреча, по оценке американских политиков, продлится около 4-5 часов. Уже после встречи анонсирована пресс-конференция, но точного времени в Белом доме не назвали. После окончания программы президент США отправится в Вашингтон.

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