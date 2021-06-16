Новые подробности по графику работы Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве: российский лидер прибудет на переговоры первым. Об этом сообщает Белый дом.
Итак, на данный момент график выглядит следующим образом:
Также, уточнили для журналистов в Белом доме, в график вписан рабочий обед. Сама встреча, по оценке американских политиков, продлится около 4-5 часов. Уже после встречи анонсирована пресс-конференция, но точного времени в Белом доме не назвали. После окончания программы президент США отправится в Вашингтон.
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