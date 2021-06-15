Словении удалось победить коронавирус. О этом сообщает Минздрав страны. Однако власти не спешат отменять введённые ранее ограничения.
Как сообщает РИА "Новости", главным способом борьбы с COVID-19 по-прежнему остаётся вакцинация населения.
В ведомстве отметили, что один укол вакцины сделали 769 248 жителей Словении, полную иммунизацию прошли 551 906 граждан старше 18 лет.
В настоящее время в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 122 человека, что немного, учитывая, что численность населения Словении составляет два миллиона человек.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти Крыма не исключают возможность введения новых ограничительных мер или частичного локдауна из-за COVID-19.