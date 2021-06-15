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Словения заявила о победе над COVID-19

Мир

Словении удалось победить коронавирус. О этом сообщает Минздрав страны. Однако власти не спешат отменять введённые ранее ограничения.

Как сообщает РИА "Новости", главным способом борьбы с COVID-19 по-прежнему остаётся вакцинация населения.

В ведомстве отметили, что один укол вакцины сделали 769 248 жителей Словении, полную иммунизацию прошли 551 906 граждан старше 18 лет.

В настоящее время в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 122 человека, что немного, учитывая, что численность населения Словении составляет два миллиона человек.

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Ни одного случая коронавируса! Названы страны мира, куда не добрался Covid-19
Автор: Снежана Шахова
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