Когда коронавирус появился в США, выяснили учёные

У некоторых американцев антитела к коронавирусу появились раньше, чем в стране было зафиксировано первое заражение новой коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого медиками американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Они изучили более 24 тысяч образцов крови из пятидесяти штатов, при этом выяснилось, что в некоторых образцах антитела присутствовали уже в начале января 2020 года — до того, как в стране было объявлено о первых случаях заражения COVID-19.

"Положительные образцы были получены ещё 7 января от участников из Иллинойса, Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсина. Большинство положительных проб было собрано до первых зарегистрированных случаев заболевания в этих штатах", — отмечается в отчёте.

По словам исследователей, это означает, что люди подвергались воздействию нового коронавируса по меньшей мере за две недели до взятия пробы, — то есть в декабре 2019 года.

"Результаты этого отчёта предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США раньше, чем предполагалось", — сообщили Национальные институты здравоохранения США (NIH).

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