Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза по отношению к России.
Ранее Евросоюз признал, что санкционная политика в отношении России себя не оправдала. Сразу несколько ведущих европейских политиков высказались о нецелесообразности продления санкций, от которых Россия выигрывает больше, чем проигрывает, и потребовали пересмотра европейской позиции по отношению к РФ.
Новую стратегию Жозеп Боррель подготовил к саммиту ЕС, который пройдёт в Брюсселе 24-25 июня. На этом мероприятии он представит программу более подробно, а пока что были озвучены базовые принципы новой европейской политики. И, судя по всему, Европа решила взять на вооружение американский "метод кнута и пряника", суть которого — одновременно и сдерживать Россию, и взаимодействовать с ней.
"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", — озвучил Жозеп Боррель базовые принципы новой стратегии на пресс-конференции.
Главы МИД ЕС рассмотрят предложенный документ в начале следующей недели. Окончательное утверждение состоится на саммите ЕС. Нет никаких сомнений, что инициатива будет принята, сообщил агентству ТАСС источник в Брюсселе.
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