EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Словения заявила о победе над COVID-19
Певицу МакSим экстренно госпитализировали с пневмонией
В Венгрии запретили пропаганду ЛГБТ в школах
62-летняя Мадонна опубликовала фото с 27-летним бойфрендом
Пушков высмеял заявление Украины о непризнании договорённостей между РФ и США
Полуслепая птица помешала реализации экопроектов в Индии
Компьютеризация в Москве обогнала Сеул
Главврач Коммунарки высказался за обязательную вакцинацию от коронавируса
Российским семьям будут доплачивать за рост цен на продукты

Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России

Мир » Европа » Евросоюз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза по отношению к России.

Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России

Ранее Евросоюз признал, что санкционная политика в отношении России себя не оправдала. Сразу несколько ведущих европейских политиков высказались о нецелесообразности продления санкций, от которых Россия выигрывает больше, чем проигрывает, и потребовали пересмотра европейской позиции по отношению к РФ.

Новую стратегию Жозеп Боррель подготовил к саммиту ЕС, который пройдёт в Брюсселе 24-25 июня. На этом мероприятии он представит программу более подробно, а пока что были озвучены базовые принципы новой европейской политики. И, судя по всему, Европа решила взять на вооружение американский "метод кнута и пряника", суть которого — одновременно и сдерживать Россию, и взаимодействовать с ней.

"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время", — озвучил Жозеп Боррель базовые принципы новой стратегии на пресс-конференции.

Главы МИД ЕС рассмотрят предложенный документ в начале следующей недели. Окончательное утверждение состоится на саммите ЕС. Нет никаких сомнений, что инициатива будет принята, сообщил агентству ТАСС источник в Брюсселе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Хлёсткий ответ Захаровой удивил Евросоюз
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Дочь Майкла Джексона Пэрис страдает галлюцинациями и паранойей
Когда коронавирус появился в США, выяснили учёные
Словения заявила о победе над COVID-19
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Певицу МакSим экстренно госпитализировали с пневмонией
Как привить яблоню
Как бороться с вредителями на даче
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
В Венгрии запретили пропаганду ЛГБТ в школах
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Популярное
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19

Власти Крыма не исключают возможность введения новых ограничительных мер или частичного локдауна из-за COVID-19.

В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Мир. Новости мира
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров Василий Амирджанов Крикалёву предпочли продюсерский талант Рогозина Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Потом всё остальное: эксперт объяснил, чего Зеленский хочет от МВФ
Общество
Иммунолог рассказал, откуда мог взяться "московский" штамм коронавируса
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Экономика и бизнес
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников