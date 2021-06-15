Пушков высмеял заявление Украины о непризнании договорённостей между РФ и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской стороны, касающееся предстоящего саммита российского и американского президентов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз продемонстрировал приверженность принципу "ни слова об Украине без Украины". Министр заявил, что Киев не признает никаких договорённостей, которые могут быть достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом относительно Украины. При этом он уточнил, что какие-либо компромиссы по украинскому вопросу вряд ли будут достигнуты не предстоящей 16 июня в Женеве встрече.

"Наглость, конечно, второе счастье, но когда есть только наглость, то это — украинская дипломатия. Киев много чего не признаёт, только его не обо всем спрашивают", — отметил Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Российская и американская делегации уже прибыли в Женеву, где завтра пройдут переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Украина станет одной из множества тем, которые намерены обсудить президенты России и США.

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