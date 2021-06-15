Полуслепая птица помешала реализации экопроектов в Индии

Долгое время считалось, что открытый регион пустыни Тар на западе Индии - идеальное место для реализации проектов по выработке чистого электричества. Но оказалось, что это не совсем так. Всё дело в том, что в этих местах обитает гигантская полуслепая дрофа весом 18 килограммов, сообщает Bloomberg.

Птица плохо маневрирует в полёте и иногда попадает в смертельную "ловушку" электропроводов, а из-за фронтального зрения она не в состоянии разглядеть высоковольтные линии электропередач.

В связи с этим верховный суд Индии приказал энергетическим компаниям перенести все низковольтные линии под землю и продумать, как это можно сделать с высоковольтными кабелями. Это необходимо, чтобы создать для пернатых безопасные условия.

Решение суда основано на данных отчёта государственного института дикой природы Индии, в котором говорится об участившихся случаях гибели птиц от удара током.

Однако это станет серьёзным препятствием проведения масштабных реформ в Индии. Так, если для установки станций будет недостаточно земли, то это приведёт к остановке отрасли.

Кроме того, прокладка линий под землёй увеличит стоимость реализации зелёных проектов почти на 20%. Также потребуется привлечение дополнительных кредитов объёмом около 300 миллиардов рупий ($4 млрд).

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