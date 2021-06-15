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До Украины "дошло", почему дверь в НАТО для неё закрыта

Мир » Бывший СССР » Украина

На сей раз виновными в том, что НАТО не спешит распахивать двери для Украины, оказались олигархи. Именно они развели в стране коррупцию, считает секретарь СНБО.

До Украины "дошло", почему дверь в НАТО для неё закрыта

Олигархи создали в стране "олигархическую экономику", прямым следствием из которой является коррупция. И до тех пор, пока эта ситуация не изменится, Украина не получит "билет в НАТО", заявил во вторник, 15 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Когда мы внимательно читаем конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", —

цитирует РИА Новости его выступление на форуме "Украина 30. Экономика".

Впрочем, всё изменится и "встанет на свои места" после того, как Верховная рада примет закон "об олигархах", выразил уверенность Алексей Данилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс соответствующий законопроект на рассмотрение. Документ предполагает определённые ограничения для лиц, признанных олигархами — в частности, запрет на финансирование политических партий.

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