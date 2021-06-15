В НАТО нарушили "джентльменское соглашение" о нерасширении, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела документальные свидетельства обещаний НАТО не расширяться на восток, данных Михаилу Горбачёву.

Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию, возникшую в ходе интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC. Когда речь зашла о взаимодействии России и НАТО — кто кому угрожает и кто вынужден реагировать на угрозы, журналист попытался уточнить у российского президента, где написано, что НАТО не должно расширяться на восток?

"Где эти обещания, в каком документе они зафиксированы?" —

спросил Кир Симмонс. Владимир Путин ответил в своём фирменном стиле — поговоркой "обманули дурачка на четыре кулачка". Мария Захарова согласилась, что в НАТО обманули не только Михаила Горбачёва, но и "всё международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты, — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга". Она отметила, что в НАТО грубо нарушили "джентльменское соглашение", проведя уже две волны расширения на восток, и теперь пытаются отрицать очевидное, ссылаясь на отсутствие письменно зафиксированных обязательств. И привела выдержки из документов, которые прямо или косвенно свидетельствуют о заверениях Североатлантического альянса остаться в своих границах.

"Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" — усомнилась Захарова в своём Telegram-канале.

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