Эрдоган откроет генконсульство Турции в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в городе Шуша, который исторически принадлежал Нагорному Карабаху, будет открыто генконсульство страны. Также он призвал наладить сотрудничество по Карабаху в шестистороннем формате.

15 июня Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушу. Город перешёл под управление Баку в результате последнего обострения нагорно-карабахского конфликта.

По словам Эрдогана, необходимо работать над карабахской проблемой Турции, Азербайджану, Армении, России, Грузии и Ирану.

"На этой основе мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого", — заявил Эрдоган.