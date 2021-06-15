Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в городе Шуша, который исторически принадлежал Нагорному Карабаху, будет открыто генконсульство страны. Также он призвал наладить сотрудничество по Карабаху в шестистороннем формате.
15 июня Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушу. Город перешёл под управление Баку в результате последнего обострения нагорно-карабахского конфликта.
По словам Эрдогана, необходимо работать над карабахской проблемой Турции, Азербайджану, Армении, России, Грузии и Ирану.
"На этой основе мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого", — заявил Эрдоган.
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