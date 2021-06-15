Будет жарко: перед саммитом в Женеве журналисты получили предупреждение

Заранее извиниться за возможные неудобства решили в швейцарской Женеве, где уже 16 июня пройдёт встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Мероприятие будет жарким во всех смыслах слова: помимо беседы двух лидеров на "острые" темы ожидается жара до +32 градусов.

Напомним, что для журналистов открыты сразу два пресс-центра:

временный павильон напротив Ла-Гранж (виллы, где встретятся лидеры);

стационарная точка в Международном центре конференций (CICG).

Уточняется: пока временный павильон к жаре подготовлен не особо тщательно, что и вызывает вопросы у представителей прессы. Данные по прогнозу подтверждают сразу несколько сервисов: так, MSN (сервис на платформе Microsoft News) гарантирует +32 градуса и даёт вероятность осадков всего в 3%. Организаторы, однако, заверяют: всё учтено.

«Системы охлаждения уже предусмотрены и будут работать завтра. Но мы заранее просим прощения за возможные неудобства», - указала в беседе с ТАСС одна из сотрудниц пресс-центра.

«Я бы на вашем месте выбрала международный центр, на озере может припекать», - сообщила её коллега.

При этом оснащение обоих центров примерно одинаковое. Интересно, что уже после двенадцати часов по местному времени, несмотря на обещанную жаркую погоду, журналисты заняли почти треть пространства «времянки».

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