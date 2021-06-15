16 лет и 11,5 млрд: как США и ЕС спорили "за самолёты" и при чём тут Китай

В торговом споре, связанном с Boeing и Airbus, наконец-то будет поставлена точка. Тянущееся 16 лет разбирательство решили свернуть по весомой причине — "на пятки" вышеназванным производителям в скором времени может начать наступать китайская корпорация COMAC.

Суть спора: 16 лет тяжб и 11,5 млрд пошлин

Напомним кратко историю 16-летнего "противостояния": Вашингтон утверждал, что из-за субсидирования странами ЕС компании Airbus та получала "несправедливое преимущество" размером примерно в 7-10 млрд долларов ежегодно. Такая ситуация ущемляла интересы Boeing, посчитали американцы.

В Airbus молчать не стали и решили также обвинить конкурентов в нечестной игре. Европейцы заявили, что США в случае с Boeing, по сути, занимались тем же самым, выделяя миллиарды долларов "помощи".

К "итогу" споров можно отнести взаимное введение пошлин: сумма приближается к 11,5 млрд, привели цифру в Bloomberg. Однако теперь в споре наконец-то будет поставлена точка в виде соглашения о перемирии сроком на пять лет.

Китайский сюрприз: хватит спорить, пора "противостоять"

Кэтрин Тай

Данные Bloomberg по соглашению подтверждает и торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай. Она 15 июня сообщила журналистам, что

"Сегодняшнее объявление, что США и ЕС достигли 5-летнего соглашения по 16-летнему спору Boeing-Airbus, служит этой цели. Это устраняет долгосрочный торговый раздражитель в отношениях США и Европы".

Помимо перемирия, Вашингтон и Брюссель также сумели договориться о совместном "противостоянии" Пекину. Корпорация COMAC, расположенная как раз в Поднебесной, является государственной — а значит, "запитывается" солидными суммами денег, которые уже до конца десятилетия могут сделать её полноценным конкурентом Boeing и Airbus.

"Мы согласились работать вместе, чтобы бросать вызов и противостоять нерыночным действиям Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции", — сказала Тай.

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