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"Нефтяная экспансия" довела Норвегию до иска в ЕСПЧ

Мир

Интересная история развивается вокруг Норвегии: "нефтяная экспансия" страны стала поводом для иска в ЕСПЧ. Авторы иска надеются, что Норвегию смогут остановить как от вышеуказанной "экспансии", так и от нарушения прав человека.

"Нефтяная экспансия" довела Норвегию до иска в ЕСПЧ

Подробности истории проводит сайт Greenpeace. Как оказалось, авторами иска стали шестеро климатических активистов, которые подали его совместно с двумя экологическими организациями (Greenpeace Nordic и Young Friends of the Earth Norway).

"Для тех из нас, кто живёт рядом с природой, последствия изменения климата уже драматичны.

Леса в моём родном регионе на севере Норвегии поддерживают богатую экосистему, от которой люди зависели долгое время. Теперь они медленно умирают, потому что более короткие и мягкие зимы позволяют процветать инвазивным видам.

Мы должны принять меры уже сейчас, чтобы ограничить необратимый ущерб нашему климату и экосистемам, а также обеспечить основу для существования будущих поколений", — высказалась Элла Мари Хетта Исаксен, одна из активистов.

По данным Greenpeace, активисты уверены, что разрешение бурить скважины в Баренцевом море (его дало правительство Норвегии ещё в 2016 году) приведёт к нарушениям прав человека. Кроме того, на дворе — "разгар климатического кризиса". 

"Разрешение на бурение нефтяных скважин в уязвимых районах Баренцева моря является нарушением статей 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека, которые предоставляют мне право на защиту от решений, угрожающих моей жизни и благополучию", — отметил один из активистов Лассе Эриксен Бьёрн.

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Автор: Константин Шапров
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