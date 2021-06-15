"Как говорится, несёт байду": эксперт об очередном комментарии Байдена

Сложности, которые испытал американский президент Джо Байден с комментированием вопроса про своего российского коллегу Владимира Путина, свидетельствуют о вполне определённых вещах. В частности, лидер США понимает: он, что называется, сморозил глупость.

Джо Байден

"Ну, послушайте, я имею в виду…": что сказал Байден

Напомним, что ранее Байдену снова задали вопрос, связанный с Путиным. Он прозвучал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО и был сформулирован так: продолжает ли американский лидер считать президента РФ "убийцей". Байден несколько раз пытался начать мысль, но прерывался, сообщив по итогу, что "в эфире ответил честно".

"Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что…", — попытался объясниться Байден.

"Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определённые вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но, послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно", — всё-таки сформулировал законченный пассаж президент.

Мнение полиграфолога: как говорится, несёт байду

Для "Общественной службы новостей" ситуацию оценил полиграфолог, руководитель агентства "Алибинет.Ру" Александр Румянцев. Он считает, что данный вопрос каждый раз ставит Байдена в тупик.

"Дело в том, что запинки Байдена говорят о том, что он сморозил глупость и не знает, как выйти из этой ситуации. Он думал об одном на том интервью, его спросили о другом, он кивнул и все посчитали, что это "да". Даже сам он посчитал, что ответил "да", хотя и понимает, что сморозил глупость. Будет ли он готовиться к выходу из этой ситуации или нет, но для Байдена этот вопрос всегда будет неожиданным. Тем более, что Байден не может быстро мыслить и мы это прекрасно видели. В связи, видимо, с возрастом, деменцией его мыслительный процесс крайне медленный. Что и объясняет большую часть его запинок, ответов невпопад. Как говорится, несёт байду", — считает эксперт.

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