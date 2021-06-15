Зеленский заявил американцам, что завтра война может прийти в их дом

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на линию фронта дал интервью журналистам CBS News. По мнению украинского лидера, тема войны в Донбассе должна волновать простых американцев.

Зеленский заявил, что война может прийти в дома американцев так же, как в дома украинцев. По его мнению, президент России Владимир Путин готов к такому развитию событий из-за своих "имперских амбиций".

"Это может произойти завтра в их домах", — заявил Зеленский.

Глава Украины добавил, что ЕС и США восприняли угрозу в тот момент, когда Россия подвела войска к границам его страны. Журналисты CBS отмечают, что в Америке опасаются не прямого нападения России, а действий "русских хакеров". По мнению экспертов, они могут вывести из строя системы безопасности США.

Зеленский добавил, что Владимир Путин не хочет видеть Украину свободной страной.

"Они не хотят, чтобы мы стали свободным", — заявил он.

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