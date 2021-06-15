EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эриксен обратился к болельщикам из больницы
Сигнал о чём-то новом: Рябков об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Эксперты назвали стоимость автопутешествия в Сочи для россиян
От "ковида" до Арктики: что обсудят Путин и Байден
Губерниев сорвал злость на Бузовой после провала российских футболистов
В Новосибирске задержан директор взорвавшейся заправки
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
"Хорошо, что есть общение": экс-президент Польши о встрече Путина и Байдена
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму

Зеленский заявил американцам, что завтра война может прийти в их дом

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на линию фронта дал интервью журналистам CBS News. По мнению украинского лидера, тема войны в Донбассе должна волновать простых американцев.

Зеленский заявил американцам, что завтра война может прийти в их дом

Зеленский заявил, что война может прийти в дома американцев так же, как в дома украинцев. По его мнению, президент России Владимир Путин готов к такому развитию событий из-за своих "имперских амбиций".

"Это может произойти завтра в их домах", — заявил Зеленский.

Глава Украины добавил, что ЕС и США восприняли угрозу в тот момент, когда Россия подвела войска к границам его страны. Журналисты CBS отмечают, что в Америке опасаются не прямого нападения России, а действий "русских хакеров". По мнению экспертов, они могут вывести из строя системы безопасности США.

Зеленский добавил, что Владимир Путин не хочет видеть Украину свободной страной.

"Они не хотят, чтобы мы стали свободным", — заявил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Путин об Украине
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Аллергия на любимые серёжки. Что делать?
Сигнал о чём-то новом: Рябков об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Женское облысение: симптомы и диагностика
За 60 лет после полета Юрия Гагарина ученые "расширили" Вселенную в миллионы раз
Эксперты назвали стоимость автопутешествия в Сочи для россиян
От "ковида" до Арктики: что обсудят Путин и Байден
Губерниев сорвал злость на Бузовой после провала российских футболистов
В Новосибирске задержан директор взорвавшейся заправки
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
С заботой о поджелудочной железе: продукты, которые помогут избежать панкреатита
Популярное
Общество
Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры с улицы Женевы. На одном из зданий европейского города появилось граффити с Навальным.

Собчак показала, как русофобы подготовились к встрече с Путиным в Женеве
Мария Захарова в заявлениях G7 насчёт России увидела явное противоречие
Общество
Мария Захарова в заявлениях G7 насчёт России увидела явное противоречие
Политика. Новости и аналитика
Белорусские самолёты боятся летать над Крымом
Новости Украины
Украина провалила очередной тест на здравый смысл
Вячеслав Шпаковский Ракетная баржа вступает в бой Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов
Общество
Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело
Российский шоу-бизнес
Режиссёр Антон Адасинский ушёл из МХАТа после спектакля с Бузовой
Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии
Мир. Новости мира
Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников