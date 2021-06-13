Президент США Джо Байден и его жена Джилл нарушили королевский протокол во время встречи G7 в Корноулле. Супруги приехали на саммит позже королевы Великобритании Елизаветы II.
По существующим правилам, члены королевской семьи прибывают на мероприятие последними и уходят первыми. Это сделано для того, чтобы гости смогли собраться перед прибытием королевы.
Но на саммите G7 сначала появились Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям, а затем приехали Джо и Джилл Байден. Американцы опоздали на несколько минут, но в Британии это назвали неуважением к короне.
По сведениям Dayli Star, королева не обратила внимания на опоздание Байдена. Елизавета II провела разговор с американским президентом и его супругой.
Ранее сообщалось о странном поведении Байдена во время саммита. Президент США долго не мог найти свою жену, когда участники встречи ужинали в ресторане.
После саммита G7 Байден примет участие во встрече НАТО. 16 июня президент США отправится в Женеву, где проведёт разговор с Владимиром Путиным.
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