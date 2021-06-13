Штраф в €55 млн "светит" Telegram за отказ сотрудничать с властями Германии

Министерство юстиции Германии потребовало, чтобы приложение для обмена сообщениями Telegram открыло для правоохранительных органов доступ к пересылаемым пользователями сообщениям. В противном случае ему угрожают многомиллионным штрафом.

Эта новость появилась после того, как в немецком городе Франкфурт-на-Майне была расформирована специальная оперативная группа, в связи с расследованием обмена экстремистским и неонацистским контентом в групповых чатах.

Каждый месяц Telegram используют более 500 миллионов владельцев смартфонов, заботящихся о безопасности. Приложение шифрует все чаты и звонки, а основатель мессенджера Павел Дуров не принял цензуру и отказался от сотрудничества с правоохранительными органами, в отличие от конкурентов из Кремниевой долины Facebook/WhatsApp Марка Цукерберга и Twitter Джека Дорси.

Как утверждают немецкие правоохранители, на фоне сообщений о рынках наркотиков, преступности и распространении “дезинформации” в Telegram Дуров "последовательно отказывал государственным органам в доступе к данным своих пользователей, ссылаясь на то, что конфиденциальность имеет первостепенное значение и является точкой продаж компании".

“На сегодняшний день мы раскрыли 0 байт пользовательских данных третьим лицам, включая правительства”, - говорится в заявлении на сайте Telegram.

Однако Минюст Германии требует, чтобы платформа “стала доступной для властей ... оперативно удаляла криминальный контент и ... активно передавала данные пользователей следователям.”

Закон Германии о защите сетей требует, чтобы Facebook, YouTube и Twitter удаляли любой незаконный или вредный контент, о котором им сообщается. Ранее этот закон не распространялся на Telegram, но теперь Министерство юстиции хочет, чтобы он соблюдался.

Кроме того, Федеральное управление юстиции, действующее под эгидой министерства, ведёт в отношении Telegram расследование за то, что он не предложил процедуру подачи уголовных жалоб и не назначил контактное лицо для властей. Компания может быть оштрафована на сумму до €55 млн ($66,6 млн), сообщает Der Spiegel.

Из-за чего всё началось

Известие о готовящихся санкциях в адрес мессенджера пришло всего через день после того, как власти Франкфурта распустили элитное полицейское подразделение:

группа спецреагирования, известная как SEK, была расформирована после того, как 20 ее сотрудников использовали приложения для обмена сообщениями для обмена экстремистским контентом, включая изображения Адольфа Гитлера и свастики, которые запрещены в Германии.

Неясно, какие приложения использовали офицеры, но предыдущие репрессии против правого экстремизма в правоохранительных кругах были сосредоточены вокруг групповых чатов WhatsApp. В отличие от Telegram, принадлежащий Facebook WhatsApp сотрудничает с властями.

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