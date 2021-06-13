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Пентагон подкинул ещё денег Украине "на армию"

Мир

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $150 млн.

Пентагон подкинул ещё денег Украине "на армию"

"Этот подарок от Вашингтона направлен на повышение смертоносности армии, а также ситуационной осведомлённости командования и контроля киевских сил", — говорится в опубликованном заявлении американского военного ведомства.

На практике это выливается в противоартиллерийские радары, противотанковые системы, технологии защищенной связи и средства радиоэлектронной борьбы.

Украина также получит медицинское эвакуационное оборудование, а также помощь в подготовке и оборудовании "для повышения безопасности и потенциала" своих военно-воздушных баз.

  • Новое "вливание" дополнит пакет помощи в размере $125 млн, объявленный в марте, который включал в себя противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI, которые США у себя в войсках постепенно сворачивают.

Эти два финансовых подарка ранее уже были одобрены Конгрессом США в рамках законопроекта о финансировании обороны, но выделение их зависело от подтверждения Пентагоном того, что Киев добивается "достаточного прогресса в рекомендуемых реформах".

Напомним, Вашингтон обещал более $2,5 млрд военной помощи Украине с 2014 года.

Что касается очередного вливания денег в оснащение армии Украины, то аналитики уже практически в один голос заявляют:

это потенциально повысит напряженность в отношениях с Москвой всего за несколько дней до встречи президента Джо Байдена на высшем уровне со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

Встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня. Ожидается, что Украина будет включена в повестку дня наряду с такими вопросами, как контроль над вооружениями, кибербезопасность и ядерное сотрудничество.

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Украина воюет армией "идиотов, алкоголиков и наркоманов"
Автор: Ольга Лебедева
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