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Кто в РФ скоро объявит о переходе Крыма к Украине, рассказал политолог

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский политолог Дмитрий Джангиров рассказал, кто в России всё ещё может успеть "вскочить в последний вагон" набирающей ход "Крымской платформы".

Кто в РФ скоро объявит о переходе Крыма к Украине, рассказал политолог

"Крымская платформа", напомним, — это креативная идея офиса президента Украины Владимира Зеленского, смысл которой не могут внятно объяснить и сами "креативщики". Новый формат переговоров, предполагающий постановку "жёстких вопросов" о практических шагах по возвращению Крымского полуострова в состав Украины (откуда тот благополучно сбежал при первой возможности — весной 2014 года, и до сих пор открещивается от Украины как от ночного кошмара). При этом в повестку формата украинские деятели хотят увязать и Донбасс, и даже "Северный поток-2".

Тем не менее, саммит активно пиарится, гости приглашаются, и мероприятие так или иначе состоится. Дмитрий Джангиров обратил внимание на "мощный" состав основных участников. Обязательно прибудут на саммит страны Прибалтики и, возможно, Польша. Остальные пока пытаются понять, куда и зачем их пригласили. Впрочем, Россия тоже может присоединиться к "высокому собранию", иронически заметил эксперт.

"Лексус и Вован вполне могут связаться с участниками форума и объявить о возвращении Крыма Украине", — передаёт его слова "Свободная пресса".

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Автор: Людмила Черткова
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