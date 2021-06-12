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Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции по итогам саммита в Женеве

Мир

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут отдельные пресс-конференции по итогам саммита в Женеве 16 июня.

Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции по итогам саммита в Женеве

Со слов представителя Белого дома, президент США Джо Байден после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выйдет к прессе один. Ранее обе стороны не исключали совместную пресс-конференцию по итогам саммита, хотя в однозначно утвердительном ключе об этом не сообщалось.

Таким образом, президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой тоже пообщается с кремлёвским пулом и другими представителями СМИ один, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, отказ от проведения совместного брифинга ещё не является свидетельством того, что от этого саммита не ожидают каких-либо существенных результатов.

"Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провёл и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном", — приводит РИА Новости комментарий Дмитрия Пескова.

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Автор: Людмила Черткова
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