Заявление Украины о возможной войне из-за "Северного потока-2" оценил политолог

Последние заявления главы украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко больше похожи на речи политика, чем на слова управленца, считает политолог Иван Мезюхо.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко усмотрел вероятность начала полномасштабной войны в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, по его мнению, отказ США от продолжения санкционного давления на практически уже завершённый проект может привести к упадку "прозападных настроений" на Украине и в других странах Восточной Европы, которые "увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами".

Господин Витренко выступает с политическими заявлениями вместо того чтобы решать сложную ситуацию на газовом рынке Украины, заметил в ответ на эти высказывания политолог Иван Мезюхо. Между тем завершение "Северного потока-2" и гипотетическая война не имеют никакой взаимосвязи.

"Не стоит связывать вопрос завершения "Северного потока-2" с какой-то теоретической военной угрозой для Украины. Как раз таки этот вопрос вообще надо рассматривать, исходя из других соображений", — отметил политолог в беседе с RT.

Ситуация такова, что именно поведение Украины создаёт угрозу для регулярных и бесперебойных поставок газа из России в Европу, пояснил эксперт. А "Северный поток-2" не зависит от настроения украинских властей и потому является безопасным маршрутом.

"То есть, по сути, Россия обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Поэтому я думаю, что заявления господина Витренко неадекватны и не соответствуют реальному положению дел", — резюмировал Иван Мезюхо.

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