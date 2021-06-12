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Заявление Украины о возможной войне из-за "Северного потока-2" оценил политолог

Мир

Последние заявления главы украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко больше похожи на речи политика, чем на слова управленца, считает политолог Иван Мезюхо.

Заявление Украины о возможной войне из-за "Северного потока-2" оценил политолог

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко усмотрел вероятность начала полномасштабной войны в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, по его мнению, отказ США от продолжения санкционного давления на практически уже завершённый проект может привести к упадку "прозападных настроений" на Украине и в других странах Восточной Европы, которые "увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами".

Господин Витренко выступает с политическими заявлениями вместо того чтобы решать сложную ситуацию на газовом рынке Украины, заметил в ответ на эти высказывания политолог Иван Мезюхо. Между тем завершение "Северного потока-2" и гипотетическая война не имеют никакой взаимосвязи.

"Не стоит связывать вопрос завершения "Северного потока-2" с какой-то теоретической военной угрозой для Украины. Как раз таки этот вопрос вообще надо рассматривать, исходя из других соображений", — отметил политолог в беседе с RT.

Ситуация такова, что именно поведение Украины создаёт угрозу для регулярных и бесперебойных поставок газа из России в Европу, пояснил эксперт. А "Северный поток-2" не зависит от настроения украинских властей и потому является безопасным маршрутом.

"То есть, по сути, Россия обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Поэтому я думаю, что заявления господина Витренко неадекватны и не соответствуют реальному положению дел", — резюмировал Иван Мезюхо.

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Автор: Людмила Черткова
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