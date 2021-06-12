Госсекретарь США выступил с поздравлением по случаю Дня России

Этот праздник знаменует собой значительный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она приняла Декларацию о государственном суверенитете России.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном по случаю Дня России на сайте Госдепартамента США. Глава американской дипломатии отметил важность принятого документа, закрепляющего "демократические устремления и суверенитет народов России".

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединённых Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям", — говорится в заявлении.

США "по-прежнему твёрдо привержены поддержке российского народа", стремящегося воплотить в жизнь положения, изложенные в Декларации, отметил Энтони Блинкен. Америка также приветствует стремление России "работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес", говорится в документе.

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