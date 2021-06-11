Власти Нигерии вводят лицензирование соцсетей

Власти Нигерии требуют от соцсетей, желающих работать на страны, создать местную компанию и получить специальную лицензию. Об этом заявил министр информации республики Лай Мохаммед.

Это уже второй шаг борьбы нигерийского правительства с соцсетями после блокировки Twitter. Для пользователей Нигерии данный сервис недоступен.

Эти меры были вызваны тем, что руководство Twitter заблокировало аккаунт президента республики Мухаммада Бухари, обвинив лидера Нигерии в нарушении правил сообщества.

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