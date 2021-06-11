Спецнаграду Пулитцеровской премии вручили за съёмку смерти Джорджа Флойда

В пятницу, 11 июня, были оглашены лауреаты Пулитцеровской премии. Специальных наград было удостоено освещение событий вокруг смерти Джорджа Флойда.

Специальную награду — "особое упоминание" — получила Дарнелла Фрезиер. В мае 2020 года она сняла на мобильный телефон момент смерти Джорджа Флойда, к которому полицейский Дерек Шовин применил удушающий приём при задержании. На тот момент девушке было 17 лет.

Кадры последних минут жизни афроамериканца Джорджа Флойда облетели весь мир. На них видно, как Шовин прижимает коленом к земле голову Флойда. Позже эта видеосъёмка была использована в суде по обвинению полицейского в непредумышленном убийстве.

Гибель Флойда повлекла за собой волну массовых протестов почти на всей территории США. Демонстрации под девизом Black Lives Matter ("Чёрные жизни важны") зачастую сопровождались беспорядками, погромами, столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Дереку Шовину, признанному судом присяжных виновным в непредумышленном убийстве, грозит до 40 лет лишения свободы. Приговор бывшему полицейскому будет оглашён 16 июня.

В номинации "Срочные новости" награду получила газета Star Tribune (Миннеаполис). Издание подробно освещало события вокруг смерти Джорджа Флойда, сообщает ТАСС.

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